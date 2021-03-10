Песков сообщил, что не знает о новом плане урегулирования в Донбассе

Дмитрий Песков заявил, что лучшей подготовкой встречи Путина и Зеленского было бы выполнение договоренностей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не обладает никакой информацией о наличии нового плана мирного урегулирования в Донбассе, о котором ранее заявлял Киев.

- Я не имею никакой информации о существовании такого плана, - заявил пресс-секретарь президента Путина во время своего брифинга.

Песков также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным лично, если встреча "нормандской четвёрки" не состоится. Пресс-секретарь российского президента заявил, что выполнение Киевом ранее достигнутых договоренностей по Донбассу стало бы лучшей подготовкой встречи президентов.

- Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена. И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, - заявил Песков и добавил, что Путин никогда совсем не отвергает встречи, которые могли бы "принести пользу всем".

В Министерстве иностранных дел России также заявили, что ничего не знают о наличии подобного плана.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Украина доработала предложенный Францией и Германией план мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, и сейчас ждёт одобрения России. Ермак рассказал об этом во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год".