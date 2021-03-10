«Ростелеком» сообщил о восстановлении доступа к госсайтам после сбоя Фото: REUTERS

«Ростелеком» восстановил работу сети, а также доступ к ряду государственных и других сайтов после произошедшего ранее сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

В «Ростелеком» уточнили, что на данный момент изучаются причины сбоя для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что читал информацию о данном сбое, однако ни он сам, ни специалисты президентской администрации сбой или какие-то неполадки в работе государственных сайтов не зафиксировали. Представитель Кремля переадресовал Минкомсвязи вопрос об этом.

Как писал сайт kp.ru, Министерство цифрового развития объяснило проблемы с доступом к государственным и другим сайтам в стране сбоями маршрутизаторов, которые используются в сети «Ростелекома».