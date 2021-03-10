Россия хочет провести чемпионат Европы по триатлону 2022 года

Россия намерена провести чемпионат Европы по триатлону 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу сообщила, что РФ намерена подать заявку на проведение чемпионата Европы на территории страны. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции.

По словам Шойгу, сейчас началось взаимодействие с мировым (ITU) и европейским (ETU) союзами.

- Работаем над заявками на чемпионат Европы и над тем, чтобы собрать всех президентов европейских федераций у нас в следующем году, — цитирует Шойгу ТАСС.

5 декабря 2020 года Ксения Шойгу, дочь российского министра обороны Сергея Шойгу, была избрана новым президентом Федерации триатлона России. Кандидатуру женщины предложил экс-руководитель организации Петр Иванов, занявший пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики. Шойгу заявила, что постарается "осуществить максимальное количество благих дел" на новом месте работы.