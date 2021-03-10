Президент Чехии потребовал отставки главы Минздрава из-за его нежелания использовать "Спутник V"

Президент Чехии потребовал отставки главы Минздрава Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешский президент Милош Земан потребовал их отставки министра здравоохранения Яна Блатны и директора Государственного института по контролю за лекарствами Ирэны Сторовой, указав на то, что они несут ответственность за продолжающиеся смерти в стране из-за коронавирусной инфекции, поскольку отказываются до регистрации европейским регулятором закупить российскую и китайскую вакцины от COVID-19.

«Поскольку этими вакцинами, российской или китайской, прививают миллионы людей, то те двое, о которых я упомянул, виновны в том, что напрасно умирают наши люди…Решение ситуации я вижу в отставке их обоих», - заявил президент Чехии в среду, 10 марта, в интервью сетевому изданию Parlamentní listy.

Земан напомнил, что число умерших от коронавирусной инфекции уже превышает 200 человек в день, и заявил о своем намерении поднять вопрос об отставки главы Минздрава и директора Государственного института по контролю за лекарствами на ожидающейся встрече с премьером Чехии Андреем Бабишем.

Напомним, ранее президент Чехии направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране вакцину от коронавируса «Спутник V». Земан отметил, что рассчитывает на скорейшие поставки препарата.