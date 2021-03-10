Госдума приняла закон о праве назначенных президентом чиновников работать после 70 лет

22 января проект закона на рассмотрение в Госдуму внёс президент Владимир Путин Фото: REUTERS

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который снимает возрастное ограничение для работы чиновников, назначенных президентом России. Ранее они могли оставаться на должности только до 70 лет. Решение Госдумы опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

22 января проект закона на рассмотрение в Госдуму внёс президент Владимир Путин. Документ предусматривал поправки в закон о государственной гражданской службе. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ограничение до 65 лет для госслужбы и до 70 лет для руководителей высшей группы бывает излишним. При внесении законопроекта на рассмотрение Путин заявил, что при принятии кадровых решений сохраняется весь набор квалификационных требований к этим должностям.

- Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста, - также отмечается в пояснительной записке.

Новый закон также отменит возрастное ограничение для сотрудников, замещающих гражданских служащих, которых также назначил президент России.