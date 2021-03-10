Sony готовит "облегченную" версию консоли PlayStation 5

Компания Sony планирует выпуск "облегченной" версии своей консоли PS5 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японская компания разрабатывает обновленную и "облегченную" версию своей консоли PlayStation 5. PS5 будет легче оригинала, который был признан самой массивной консолью современности.

Как пишет Mydrivers со ссылкой на источник в отрасли, консоль получит процессор, основанный на 5-нанометровой платформе от AMD. Оригинал работает на 7-нанометровой платформе на архитектуре Zen 2 и RDNA 2.

Релиз приставки намечен на 2023 год. Возможно, к тому времени анонсируют PS5 Pro с улучшенной игровой производительностью и поддержкой лучшего разрешения, как это было с PlayStation 4.

Ранее компания Sony подала патент на PlayStation 5 с двумя видеокартами. Предполагается, что обновленная консоль "потянет" разрешение 4K с частотой 120 кадров в секунду. По предположению некоторых журналистов, это намек на возможную разработку PS5 Pro. Однако Sony не подтвердила и не опровергла догадки представителей игрожура.