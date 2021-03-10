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Депутат Андрей Свинцов поддержал меры Роскомнадзора по замедлению скорости работы Twitter

Парламентарий выразил уверенность, что ограничения быстро дадут эффект
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Депутат оценил меры Роскомнадзора по замедлению скорости работы Twitter

Депутат оценил меры Роскомнадзора по замедлению скорости работы Twitter

Фото: REUTERS

Действия Роскомнадзора по замедлению работы Twitter идут в рамках действующего законодательства нашей страны. Так прокомментировал новость об ограничительных мерах заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Мы видим, что крупнейшие мировые IT-компании не торопятся открывать в России представительства, не торопятся взаимодействовать, практически полностью игнорируют все российское законодательство, не сотрудничают, не предоставляют данные, не хранят персональные данные на территории России», — цитирует депутата RT.

Свинцов добавил, что если в отношении нарушителей применять санкции, штрафы или снижение трафика, то иностранные компании очень скоро начнут соблюдать российское законодательство.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре рассказали, что именно замедлилось в работе Twitter. Оказалось, что принятые меры коснулись только фото- и видеоконтента, передает телеканал «360».

Утром 10 марта в ведомстве сообщили, что замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, пишет Москва 24.