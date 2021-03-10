В Северной Македонии началась вакцинация от коронавируса «Спутником V» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 10 марта, в Северной Македонии началась вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщило национальное агентство МИА.

«В поликлинике "Яне Сандански" в Скопье сегодня началась вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V», - передает агентство, где отметили, что первыми прививку от коронавируса получат сотрудники учреждений здравоохранения.

Как уточняется, первая партия препарата «Спутник V» из России в Северную Македонию прибила в минувшие воскресенье, 7 марта. Партию российской вакцины в аэропорту города Скопье встречали министр здравоохранения страны и российский посол. Ранее единственной вакциной, которую получила Северная Македония, были переданные в дар в феврале 8 тысяч доз Pfizer из Сербии.

Напомним, Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» в минувшие воскресенье, 7 марта. Как писал сайт kp.ru, регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры.