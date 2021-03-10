Финансисты посоветовали, что делать, если нечем платить кредиты Фото: Shutterstock

От финансовых сложной в жизни никто не застрахован. Но как быть, если тугие времена совпали с выплатой кредита? Эксперты дали совет, как поступить в подобной ситуации и урегулировать вопросы с банком.

Если потерян источник дохода, то нужно срочно искать новую работу, говорит независимый финансовый советник Ольга Коношевская. Здесь хороши все методы: спросить у знакомых, встать на биржу труда, откликаться на любую вакансию, доход от которой перекроет платежи по кредиту. Это временная мера, а уже будучи занятым подыскивать другое место.

Можно выставить на продажу какое-либо имущество ( вещи, технику) или сдать что-то в аренду ( гараж, квартиру, автомобиль), пишет NEWS.ru.

Пока ведутся поиски работы, нужно обратиться в банк и попытаться получить отсрочку. Лучше первым выйти на контакт, а не ждать настойчивых звонков службы взыскания задолженности.

В свою очередь эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева настоятельно советует не пропускать платежей. Даже если суммы не хватает, лучше внести какую-то часть, чем вовсе ничего.

Тогда банк поймет, что вы не избегаете своих обязательств и, высока вероятно, что пойдет навстречу. К тому же, удастся избежать штрафов и пеней за просрочку.

Стоит рассмотреть возможность перекредитования. Часто банки предлагают клиенту новый кредит на больший срок. А банкротство должно быть последим шагом, так как несет в себе много ограничений для банкрота в будущем.

С 1 сентября 2020 года физические лица могут использовать механизм внесудебного банкротства (по заявлению через МФЦ) начиная от сумм задолженности в 50 тысяч рублей.

С приходом пандемии россияне стали очень осмотрительно относиться к деньгам. Только 10% готовы занимать деньги в долг. А 22% не пойдут на такой шаг ни при каких условиях, пишет ОТР.