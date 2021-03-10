Эксперт рассказал о росте цен на путевки в Турцию Фото: Алиса ТИТКО

Ситуация с международным туризмом остается весьма напряженной. Некоторые страны постепенно открывают границы, но большинство все же на это не решается. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил о том, что в настоящий момент только Турция активно принимает туристов.

- Да, безусловно, только Турция и, наверное, это совпадение. Конечно, туда идет активное бронирование, работает система раннего бронирования, но ценник довольно сильно отличается от прошлогоднего, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, цены на путевки в Турцию в этом году резко подскочили. И даже те люди, которые депонировали деньги, а не забрали их обратно в прошлом году, в этом уже не могут полететь на отдых за ту же сумму.

- На личном примере: близкие друзья всей семьей собирались за 600 тысяч поехать отдохнуть в прошлом году, в этом году это стоит уже 850, - добавил Голов.

Ранее власти Греции объявили о том, что собираются открыть границы для иностранных туристов с 14 мая, если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация. Страна намерена принимать путешественников не только из Европейского Союза, но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Украина и Белоруссия.