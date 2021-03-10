Курс биткойна превысил 56 тыс. долларов, впервые с 22 февраля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 10 февраля, курс криптовалюты биткойн поднялся выше 56 тысяч долларов и достиг максимума с 22 февраля 2021 года.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи CoinDesk, в ходе торговой сессии биткойн подорожала на 3,52 процента и поднялась до отметки 56,3 тысячи долларов за единицу криптовалюты.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, ещё в декабре прошлого года курс криптовалюты составлял чуть больше 20 тысяч долларов, однако 21 февраля 2021 года стоимость биткоина побила исторический рекорд и превысила отметку в 58 тысяч долларов. Однако после достижения такого максимума криптовалюта начала резко терять в цене.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава банка «Открытие» и бывший министр финансов России Михаил Задорнов отметил, что у биткоина нет реальной потребительской стоимости, криптовалюта схожа с финансовой пирамидой МММ, основанной Сергей Мавроди в конце ХХ века.