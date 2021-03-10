В России за последние 10 лет предотвратили около 200 терактов

В ФСБ сообщили, что за последние 10 лет в России предотвратили около 200 терактов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил, что за последние 10 лет в России предотвратили около 200 терактов.

- За последние 10 лет не допущено около 200 терактов. Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней, — приводит слова Бортникова "Российская газета".

Директор ФСБ сообщил, что в 2010 году предотвращалось всего 10% подобных атак, в 2018 — уже 80%, а в 2020 году этот показатель достиг 96%.

Бортников добавил, что за тот же период количество преступлений террористической направленности вроде взрывов, захватов заложников и убийств снизилось в 260 раз — с 779 в 2010 году до 3 в 2020 году.

Также были ликвидированы все лидеры бандгрупп, базирующихся на Северном Кавказе, благодаря чему удалось стабилизировать ситуацию в регионе.

4 марта ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области. Злоумышленник планировал совершить преступление из-за "ненависти к действующей власти" и занимался вербовкой местных жителей.