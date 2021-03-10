Михаил Мишустин назначил Игоря Круглинского замруководителя Рособрнадзора

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Игоря Круглинского заместителем руководителя Рособрнадзора. Соответствующий документ опубликован в среду, 10 марта, на официальном портале правовой информации.

«Назначить Круглинского Игоря Константиновича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки», - говорится в распоряжении.

До своего назначения Игорь Круглинский занимал должность начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора.

Напомним, Рособрнадзор занимает контролем и надзором в области образования и науки. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки была образована в 2004 году и находится в подчинении Правительству России. С 13 февраля 2020 исполнял обязанности руководителя, а с 18 августа был назначен руководителем Рособрнадзора кандидат технических наук Анзор Музаев.