Глава Генштаба Армении заявил, что его отставка противоречит Конституции страны

Глава Генштаба Армении назвал свое увольнение противоречащим конституции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян заявил, что его увольнение противоречит Конституции страны. Он также пообещал продолжить служить народу в другом статусе и заявил, что уже обратился в Административный суд. Кроме того, Гаспарян опубликовал протестное заявление.

- Выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов, - приводит слова Гаспаряна представитель генерального штаба Самвел Асатрян на Facebook.

Оник Гаспарян также призвал солдат и офицеров продолжить самоотверженное служение "только родине и народу во имя развития Вооружённых сил", а также укрепления Армении и Нагорного Карабаха.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об отставке Гаспаряна, поскольку президент Армен Саркисян не подписал указ о его увольнении, но не направил документ в Конституционный суд, и отставка военачальника произошла автоматически.