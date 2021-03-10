Попова: отказываться от масочного режима пока нельзя

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказываться от масочного режима в России пока нельзя, несмотря на заметное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается, безусловно», - сказала глава Роспотребнадзора на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

Как отметила Попова, на сегодняшний день сохраняются риски, связанные с возвращением россиян из-за границы после праздников, а также с тем, что с учетом эпидемиологической ситуации в ряде российских регионов снимают запреты на перемещение и отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено минимальное с 1 октября 2020 года число новых заражённых коронавирусом. Согласно данным Оперштаба, в стране зафиксировано 9 079 заражений и 13 350 выздоровевших пациентов, погибли 466 человек.