Российские пользователи пожаловались на отношение администрации Twitter к ним

Пользователи пожаловались на поведение Twitter Фото: REUTERS

Поведение американской социальной сети Twitter можно считать наглостью. Такое мнение выразил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он отметил, что Twitter регулярно нарушает российское законодательство и не выплачивает штрафы, за что и несет заслуженное наказание.

«Поведение американской корпорации в России стало полной наглостью. Они почувствовали свою безнаказанность и стали игнорировать требования российских властей. Мы долго терпели. Терпение — это хорошо, но оно должно иметь свои пределы. Нашу доброту они стали принимать за слабость», - цитирует эксперта телеканал «360».

Зыков добавил, что ассоциация плохо отнеслась к замедлению трафика, но еще хуже – к нарушениям, которые себе позволяет соцсеть.

«Но еще хуже мы относимся, когда соцсеть наплевательски относится к своим пользователям. Роскомнадзор требовал удалить не абы какой контент, а противозаконный, который может навредить», - добавил директор ассоциации.

Напомним, Роскомнадзор принял решение замедлить работу Twitter из-за стабильного нарушения соцсетью российского законодательства.

«Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», - цитирует сообщение ведомства «Свободная пресса».