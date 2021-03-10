В Госдуму внесли законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов внес в Государственную думу законопроект о введении новой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ)..

Напомним, с 1 января текущего года в России доходы более пяти миллионов рублей в год облагаются повышенной ставкой в 15 процентов, в то время как обычная остается 13 процентов.

Катасонов предложил вообще освободить от налога тех, кто зарабатывает до 204 тысяч рублей в год, то есть около 17 тысяч рублей в месяц, а далее наращивать ставку пропорционально вплоть до 35 процентов при увеличении планки в сто миллионов рублей.

Согласно предложению депутата, для ежегодного дохода свыше 204 тысяч рублей необходимо сохранить ставку в 13 процентов, от пяти миллионов рублей – 15 процентов, от десяти миллионов рублей – 25 процентов, от ста миллионов – 35 процентов.

Парламентарий заявляет, что такой прогрессивный НДФЛ позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с россиян с доходами ниже 17 тысяч рублей в месяц и «среднего класса» в сторону более состоятельных россиян, но и повысить поступления в бюджет на 343 миллиарда рублей в год.