В Липецкой области капитальный ремонт домов делают под интернет-присмотром местных жителей

Фото: camera.lipetsk.ru/fkr

Практика установки веб-камер для контроля производства работ по муниципальному и государственному заказу приобретает в Липецкой области характер стандартной практики. Это не только повышает качество выполняемых работ, но и дисциплинирует исполнителей с точки зрения соблюдения сроков выполнения ремонта, своевременного вывоза строительного мусора, а также соблюдения техники безопасности.

Фонд капитального ремонта Липецкой области, в случае если имеется техническая возможность, устанавливает интернет-камеры на всех объектах, где осуществляются уличные работы - ремонтируется фасад и крыша зданий. Доступ к видеоизображению таких камер может получить любой житель области. Посмотреть, как проводится ремонт, можно как с помощью карманного гаджета, так и стационарного компьютера. Чтобы стать «народным контролёром» достаточно зайти на официальный сайт Фонда капремонта и нажать на кнопку на главной странице «Капремонт онлайн».

В настоящее время трансляция ведется с 25 камер. В общей сложности для съёмки планируется размещение порядка 90 устройств.

«Радует, что идет диалог с жителями, от них поступают пожелания и предложения, в том числе и в соцсетях в адрес областной и местной власти. Мы и в дальнейшем планируем работать вместе с липчанами, совместно принимать решения», – воодушевлен результатом проводимой работы глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.