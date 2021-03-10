Роскомнадзор объяснил сбои в работе Google и Youtube

Роскомнадзор назвал причину сбоев в работе Google и Youtube в России Фото: Анастасия ОСИПОВА

Авария в страсбургском дата-центре стала причиной сбоев в работе сервисов Google и Youtube. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

- Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге, — цитирует пресс-службу ТАСС.

По информации Роскомнадзора, авария не связана с решением ведомства замедлить скорость работы социальной сети Twitter на территории России.

Напомним, 10 марта 2021 российские пользователи Google и Youtube пожаловались на сбои в работе сервисов. Большинство граждан не могли зайти на сайт и испытывали проблемы с загрузкой видео. Аналогичные сообщения поступали из Украины, Латвии, Польши и других стран.