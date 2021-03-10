Google выплатил 3 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного контента Фото: REUTERS

Компания Google выплатила три миллиона рублей штрафа за неисполнение требований об удалении запрещенного контента. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 миллиона рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента», - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, общая сумма штрафов, заплаченных компанией за отказ на 100 процентов фильтровать свою поисковую выдачу, составила 5,2 миллиона рублей.

Напомним, днем ранее, 9 марта, в суд поступило 12 протоколов о миллионных штрафах в отношении мессенджера Тelegram, солильных сетей Twitter, Facebook, TikTok а также компании Google из-за неудаления информации с призывами детей в незаконным акциям. При этом в отношение Тelegram поступило два административных протокола. За подобные правонарушения грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.