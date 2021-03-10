Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Армении

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

В среду, 10 марта, в ходе состоявшегося телефонного разговора министры обороны России Сергей Шойгу и глава Министерства обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудили вопросы военного сотрудничества, выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также вопросы, представляющие взаимный интерес двух стран. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении Министерства обороны России.

В текущем году российское военное ведомство сообщало о телефонных переговорах глав Минобороны России и Армении 21 января, а также 1, 25 и 27 февраля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе последнего телефонного разговора Шойгу с министром обороны Армении обсудил текущую обстановку в Нагорном Карабахе и миссию российских миротворцев в регионе. Незадолго до этого они обсудили ситуацию в республике, которая сложилась после того, как армянские военные потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.