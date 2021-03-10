Синоптики: 11 марта 2021 в Москве будет идеальным днём для загара

11 марта 2021 в Москве будет идеальным днём для загара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Март не спешит радовать москвичей теплой погодой. В четверг, 11 марта, в столице и Подмосковье будет на 11-12 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам.

Но есть и хорошие новости. Ближайшие дни обещают быть очень солнечными, а 11 марта вообще станет идеальным днем для загара.

- Конечно, не нужно лежать под солнцем на снегу. Ни в купальнике, ни в пуховике. Лёжа есть смысл загорать летом - и не только потому, что тепло. Летом солнце высоко, и лучи в середине дня напрямую попадают на горизонтальные поверхности, - рассказывает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Сейчас солнце еще по-зимнему низко, даже до весеннего равноденствия целых десять дней. Поэтому поймать солнечные лучи можно только оставаясь в вертикальной позе. Лучший вариант - гулять по солнечной стороне или кататься на лыжах. Для того, чтобы загореть, достаточно провести на улице хотя бы 30 минут. Тогда гарантировано загорите, и цвет лица станет здоровее.

- Кстати, не случайно в больших городах зимой заметно теплее, чем в соседних деревнях. Это связано с тем, что в городе много вертикальных поверхностей - стен высоких домов. Именно их и нагревают лучи зимнего солнца, - отметила Татьяна Позднякова.