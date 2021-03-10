Экс-министра образования Дмитрия Ливанова назначили врио ректора МФТИ

Дмитрий Ливанов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр образования доктор физико-математических наук Дмитрий Ливанов назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщили в Минобрнауке.

Как уточнили в ведомстве, новый временно исполняющим обязанности ректора вуза приступит к исполнению своих обязанностей 16 июня текущего года.

Как отметил действующий ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев, «университет такого уровня должен возглавлять человек, чьей вклад в развитие науки и образования не уступает статусу вуза». По его словам, Ливанов подходит на эту должность.

Кудрявцев заявил, высоко ценил работу в Ливанова качестве министра, отметив, что ряд инициатив, которые продвигал экс-министр, были с успехом развиты в МФТИ. «Он прошёл непростой путь - «с низов» до больших высот, при этом сочетает в себе научные и управленческие компетенции», - заявил действующий ректор МФТИ.