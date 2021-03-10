IT-специалист назвал восемь опасных приложений-шпионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Google Play обнаружили по меньшей мере восемь опасных приложений, которые могут украсть банковские реквизиты пользователя или обойти двухфакторную аутентификацию. Об этих программах рассказал эксперт журнала Forbes Зак Доффман, посоветовав немедленно удалить их со смартфона.

Специалист пояснил, что в этих приложениях присутствует троян под названием Clast82, который способен устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон пользователя. Таким образом, Clast82 может получить удаленный доступ к зараженному гаджету, после чего троян чаще всего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.

«Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках», - заявил эксперт.

Доффман перечислил названия приложений из Google Play Store, которые содержат вредоносное ПО:

1. Cake VPN (com.lazycoder.cakevpns)

2. Pacific VPN (com.protectvpn.freeapp)

3. eVPN (com.abcd.evpnfree)

4. BeatPlayer (com.crrl.beatplayers)

5. QR/Barcode Scanner MAX (com.bezrukd.qrcodebarcode)

6. Music Player (com.revosleap.samplemusicplayers)

7. tooltipnatorlibrary (com.mistergrizzlys.docscanpro)

8. QRecorder (com.record.callvoicerecorder)

Как уточнил специалист, после удаления опасных программ необходимо проверить банковские счета на подозрительную активность, а также поменять пароли для входа в мобильный банк.

Отмечается, что Google удалил эти приложения из своего Play Store, но, по словам специалистов, возвращение этих программ в сервис под другими названиями лишь вопрос времени.