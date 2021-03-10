Роспотребнадзор объявил о возможности снимать ограничения для людей старше 60 лет в некоторых регионах

Попова назвала возможным снятие ограничений для лиц старше 60 лет Фото: Shutterstock

В регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией уже можно снимать ограничения для людей старше 60 лет.

- Сейчас по эпидситуации, это в самом деле возможно, снимают ограничения для людей 60, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

При этом она отметила, что люди, которые практически год находились на самоизоляции, имеют маленькую иммунную прослойку. Поэтому они, в первую очередь, нуждаются в вакцинации.

Напомним, c 8 марта в Москве отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. С 8 марта им разблокировали социальные карты для проезда в общественном транспорте.

Однако мэр столицы Сергей Собянин все равно попросил по возможности воздержаться от поездок.

- А если уж куда-то ехать, то в первую очередь – на вакцинацию от коронавируса, - написал он в своем блоге.