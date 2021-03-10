Артем Дзюба снова будет вызван в сборную России

Артем Дзюба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что список национальной команды на ближайшие матчи отбора Чемпионата мира - 2022 уже готов, и будет оглашен в следующий понедельник, 15 марта, однако уже сейчас он готов сообщить, что Артем Дзюба будет вызван в сборную, где будет капитаном.

«Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику ... Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим. Дзюба будет вызван. И будет капитаном», - приводит слова Черчесова «Рейтинг букмекеров», - приводит слова тренера «РБ Спорт».

24 марта сборная России в рамках квалификации к Чемпионату мира - 2022 сыграет с командой Мальты, 27 марта - со Словенией, а 30 марта - со Словакией.

Напомним, Дзюба пропустил ноябрьский сбор национальной команды из-за скандала со слитым в интернет интимным видео. Вместо него капитаном сборной России выступал защитник «Спартака» Георгий Джикия.