Роскомнадзор передал в суд три протокола на Twitter за неудаление запрещенного контента Фото: REUTERS

Роскомнадзор составил и передал в суд три протокола в отношении социальной сети Twitter за систематическое игнорирование требований об удалении незаконного контента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как передает РИА Новости, в пресс-службе ведомства уточнили, что общую сумму штрафов за все правонарушения определит суд, но напомнили, что согласно КоАП РФ, если после уведомления Роскомналзора интернет-платформа не ограничила доступ к противоправной информации, грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Напомним, днем ранее, 9 марта, в суд поступило 12 протоколов о миллионных штрафах в отношении мессенджера Тelegram, солильных сетей Facebook, TikTok, компании Google, а также Twitter из-за неудаления информации с призывами детей в незаконным акциям.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 3 марта, Google выплатил 3 миллиона рублей штрафа за неудаление запрещенного контента. Общая сумма штрафов, заплаченных компанией, составила 5,2 миллиона рублей.