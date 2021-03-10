Акции Twitter упали почти на 3% Фото: REUTERS

Акции компании Twitter подешевели практически на 3 процента на фоне решения Роскомнадзора замедлить скорость работы соцсети на территории России.

За несколько часов стоимость акций компании на Нью-йоркской бирже упали на 2,78 процента. Теперь стоимость ценной бумаги составляет 65,64 доллара.

Напомним, ранее заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что замедление работы соцсети Twitter в России касается только фото- и видеоконтента, текстовая информация будет работать так же, как и обычно. Как уточнили в ведомстве, ограничения в отношении сервиса микроблогов будет действовать, пока компания не удалит весь запрещенный контент, отметив, что есть основания для полной блокировки соцсети, однако рассчитывают на конструктивную позицию руководства корпорации.

Как писал сайт kp.ru, позже Роскомнадзор передал в суд три протокола на Twitter за неудаление запрещенного контента.