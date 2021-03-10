В Испании планируют внедрить ковид-паспорта с началом туристического сезона Фото: Евгения ГУСЕВА

В Испании к 19 мая планируют внедрить электронные паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр промышленности, торговли и туризма страны Мария Рейес Марото.

Глава ведомства напомнила, что в мае ожидается проведение туристической ярмарки Fitur, которая должна символизировать возрождение туризма, и, по ее словам, именно к этому времени необходимы заработать электронные цифровые сертификаты.

«В мае, как мы объявили, пройдет ярмарка Fitur, мы хотим, чтобы она стала возрождением туризма, речь идет о 19 мая, и в этот день мы могли бы начать применять цифровой сертификат», - заявила Марото в интервью телеканалу Antena 3.

Как уточнила министр, испанские власти работают над тем, чтобы «как можно скорее» создать паспорт, который позволит вакцинированным от COVID-19 свободнее перемещаться.

Напомним, сейчас идет обсуждение введение ковид-паспортов по всему Европейскому союзу. Как ранее сообщил глава МИД Чехии Томаш Петржичек, ЕС готов запустить ковидные сертификаты уже в мае текущего года. В Кремле скептически относятся к теме ковид-паспортов.