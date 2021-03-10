Посольство России сделало представление МИД Британии по антироссийской кампании в СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Лондоне сделало представление Министерству иностранных дел Великобритании по поводу утечки, свидетельствующей об управлении из Соединенного Королевства антироссийской кампанией в СМИ. Об этом сообщил представитель российского диппредставительства.

Как уточняется, появившиеся в сети документы указали на наличие широкой программы правительства Великобритании по оказанию влияния на русскоязычные медиапространство.

«Посольство выразило британской стороне глубокую озабоченность в связи с указанными программами, которые вписываются в общую линию Лондона на очернение России на международной арене», - говорится в заявлении диппредставительства.

Кроме того, посольство указывает на вмешательство Великобритании во внутренние дела России и попытке расшатать внутриполитическую ситуацию в стране. Как отметил представитель диппредставительства, все это является свидетельством неконструктивного подхода Лондона в отношениях с Москвой.