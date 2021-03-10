Компания Twitter обеспокоена попытками ограничить «общественную дискуссию» в сети Фото: REUTERS

Компания Twitter заявила, что «глубоко обеспокоена участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете». Так в компании отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить работу соцсети на территории России.

«Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента», - приводит Reuters заявление компании.

Напомним, в среду, 10 марта, заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил о «частичном» замедление работы соцсети Twitter в России. Он утонил, что замедление касается только фото- и видеоконтента, текстовая информация будет работать так же, как и обычно. Как сообщили в ведомстве, ограничения в отношении сервиса микроблогов будет действовать до тех пор, пока компания не удалит всю запрещенную информацию, указав на основания для полной блокировки соцсети.