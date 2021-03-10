Дом Сергея Скрипаля в Солсбери выставят на продажу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дом в британском Солсбери, где, согласно утверждениям властей Великобритании, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, будет выставлен на продажу после уборки и перестройки, сдавать его в аренду будет запрещено

Как передает газета dailymail, уборка дома заняла примерно полтора года. Кроме того, были очищены еще 13 объектов вокруг города, где якобы были обнаружены следы отравляющего вещества. Британские власти приняли решение перестроить дом и обновить мебель, после чего выставить на продажу. По данным издания, в доме уже есть новая ванная комната и несколько гостиных.

Издание сообщает, что согласно Земельному реестру, ранее дом был куплен за 260 000 фунтов стерлингов 12 августа 2011 года.

Представитель местных властей сообщил, что после всех ремонтных работ дом выставят на продажу в качестве жилой недвижимости. При этом у нового владельца не будет права сдачи в аренду, чтобы никто не мог «заработать на его истории».

Напомним, в 2018 году в Солсбери, по заявлениям властей Великобритании, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, Россия подобные заявления категорически отрицает. Представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что по данному делу в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить российской стороне доступ к расследованию, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве по расследования, но британские власти на данные запросы так и не отреагировали.