"Динамо" и "Авангард" прошли в следующий раунд плей-офф КХЛ

"Авангард". Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграл череповецкую «Северсталь», а омский «Авангард» одержал верх над екатеринбургским «Автомобилистом». В итоге оба клуба прошли в следующий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В пятом матче серии между бело-голубыми и клубом из Череповца, который прошел в Москве, хозяева льда добились непростой победы со счетом 4:3. В составе победителей отличились Юусо Хиетанен (забил шайбу на 11-ой минута), Дмитрий Яшкин (21-я), Оскар Линдберг (26-я) и Вячеслав Кулемин (31-я). У гостей шайбы забросили Абдула Индржиха (34-я) и дважды Вадим Кудако (47-я и 57-я).

«Автомобилист» уступил «Авангарду» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3. У победителей шайбу забросили Сергей Толчинский, Иржи Секач и Алексей Береглазов. Отличился и игрок «Автомобилиста» Павел Дацюк, который стал самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ, сделав это в возрасте 42 лет и 233 дней.