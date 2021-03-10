Сенатор Алексей Пушков призвал Twitter "не вешать на других собственные грехи" Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал беспокойство компании Twitter по удалению запрещенного контента.

По его мнению, представителям социальной сети необходимо обратить внимание на "собственные грехи".

- Компания Твиттер, печально прославившаяся блокировкой аккаунта действующего (на тот момент) президента США (Дональда Трампа), а затем и многих других аккаунтов, вдруг "обеспокоилась попытками ограничить общественную дискуссию в сети". Это они там в Твиттере призывы к детскому суициду или информацию о наркотиках, которые они не хотят убирать, называют "общественной дискуссией"? Пусть эти либерал-охранители не вешают на других собственные грехи, а лучше со своими разберутся, - написал Пушков в своем Телеграм -канале.