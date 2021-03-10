В США думают о применении дополнительных санкций по «Северному потоку — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США рассматривают возможность применения дополнительных санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщил американской госсекретарь Энтони Блинкен.

- Мы продолжаем изучать другие возможности для введения и применения санкций в перспективе, - заявил Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Госсекретарь также отметил, что газопровод "Северный поток - 2" выражает угрозу как для Украины, так и для Польши в экономическом и стратегическом планах, а ко всему прочему нарушает принципы энергетической безопасности Евросоюза. Блинкен напомнил, то президент Америки Джо Байден "выступает против" строительства трубопровода "Северный поток - 2".