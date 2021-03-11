В Буэнос-Айресе сотни фанатов вышли на митинг с требованием расследовать смерть Диего Марадоны Фото: REUTERS

В центре аргентинской столице 11 марта не спокойно. Сотни людей вышли на улицы Буэнос-Айреса на митинг.

Участники акции требуют проведения тщательного расследования смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Массовых беспорядков на улицах аргентинской столицы не наблюдается Фото: REUTERS

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