"Мир" изменит правила конвертации валют с 28 апреля 2021 года

В России платежная система "Мир" изменит свои правила конвертации валют по картам с 28 апреля 2021 года.

Отмечается, что теперь курс иностранных денег будет фиксироваться на день проведения платежа вместо даты расчёта между банками", - сообщается в газете "Известия" со ссылкой на бюллетень платежной системы. Об этом пишут "Известия".

Эти изменения считаются своевременными, они учитывая открытие границ и расширение числа стран, в которых можно использовать для оплаты карту "Мир". Такое нововведение, как полагают специалисты, позволит повысить прозрачность и удобство валютных операций, поскольку в настоящее время платежная система использует при конвертации курс валюты, установленный на дату расчета между банками.