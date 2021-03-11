Михаил Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом" Фото: REUTERS

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что у Украины перед иностранными инвесторами уже сложилась репутация "государства-кидалова".

По его мнению, все дело в том, что в стране нет иностранных инвестиций, а из тех, что есть - всего 0,2 процента.

- Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают, - высказался Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

Бывший грузинский лидер добавил, что одна из главных проблем желающих инвестировать заключается в том, что их в стране "обирают до нитки".

- Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек, - заявил Саакашвили.