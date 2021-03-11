Последние новости на утро 11 марта 2021: Компания Twitter отреагировала на решение Роскомнадзора

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 11 марта 2021 года. Компания Twitter заявила, что "глубоко обеспокоена участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете". Так в компании отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить работу соцсети на территории России. Замедление касается только фото- и видеоконтента соцсети, текстовая информация пока будет работать так же, как и обычно. В ведомстве уточнили, что ограничения в отношении сервиса будет действовать до тех пор, пока компания не удалит всю запрещенную информацию.

11 марта 2021 года - ровно год с того момента, когда представители ВОЗ объявили эпидемию covid-19 пандемией. За это время на планете заразились почти 118 миллионов человек. Из них 2 615 190 пациентов скончались от инфекции и вызванных осложнений. Больше всего случаев заражений приходит на США, Индию и Бразилию.

В России в 2021 году Фонд национального благосостояния (ФНБ) не будет пополняться, заявили в Счетной палате. Причиной такой ситуации стали возникшие в прошлом году сложности из-за недополученных нефтегазовых доходов.

Развалит ли Манижа Россию? Или мы все рехнулись? То, что Россию на конкурсе "Евровидение" будет представлять певица, которая родилась в Душанбе, вызвало возмущение у части нашего общества.

Россия заняла 129 место в рейтинге гендерного равенства, опустившись в списке по сравнению с прошлым годом на 7 строчек вниз. К такому выводу пришел после анализов законодательных баз 190 стран Всемирный банк. Также аналитики назвали 10 стран-лидеров, в которых равноправие между мужчинами и женщинами оказалось абсолютным.

Сотни людей вышли на улицы Буэнос-Айреса на митинг, требуя проведения тщательного расследования смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, о смерти которого стало известно 25 ноября 2020 года. На акцию протеста под лозунгом "Он не умер, его убили" пришли дочери Марадоны Дальма и Джаннина, а также их мать и бывшая жена футболиста Клаудия Вильяфанье.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила идею продлить в России льготную ипотеку как антикризисную меру. Она назвала 24 региона, где эту меру можно было бы продлить.

Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. Первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский напомнил, что встреча пройдет по "формуле Арриа", то есть будет в формате неформального обсуждения с участием гражданского сообщества.