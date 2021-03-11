Пленный сирийский боевик заявил, что военные США разворовывают деньги НАТО Фото: REUTERS

Средства, выделяемый государствами НАТО для снабжения подконтрольных им вооруженных группировок в Сирии, на местах постоянно разворовывают полевые командиры и офицеры американской армии, которые находятся в стране и контролируют деятельность боевиков. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил попавший в плен сирийский боевик Муайед Алябейн.

- Воровство происходит от командира одной из группировок Мухаммеда аль-Таля при плотном взаимодействии с командованием Штатов, которое находится в Сирии. Они обещают платить по 700- 800 долларов, по факту люди получают только по 300. Все разворовывается, - цитирует его слова издание РИА Новости.

Пленный боевик сказал, что снабжаемым западными странами членам группировок также дают наркотики, чтобы они «не могли заниматься ничем другим».

Сам Муайед Алябейн был завербован американскими агентами в лагере беженцев «Эр-Рукбан», подконтрольном Международной коалиции. В лагере он прожил несколько лет, обзавелся двумя магазинами, получал деньги из стран Запада и покупал необходимые боевикам припасы. Позже он был схвачен властями Сирии.

- Нашей целью было понять, где находятся позиции сирийской армии, русских и иранцев. И привлекать людей для совершения террористических актов, - объяснил Алябейн.

Ранее сирийский боевик, пришедший легализоваться в российский центр по примирению враждующих сторон в САР, рассказал, как Соединенные Штаты финансируют террористов, призывая сражаться против сирийских правительственных войск.