Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На удаленке на заработную плату выше 200 тысяч рублей в месяц претендуют менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру» в четверг, 11 марта.

Так, менеджеру по продажам косметологического оборудования предлагают зарплату до 300 тысяч рублей, но для этого от соискателя требуется собственная профильная база клиентов. Разработчик java может получать 200-250 тысяч – кандидату на должность надо иметь опыт работы от 1,5 года, разбираться в системе управления версий Git, в системе сборки Maven, Gradle, а также программном интерфейсе REST API.

На зарплату от 180 тысяч рублей ежемесячно может рассчитывать системный администратор Devops, а около 140 тысяч рублей готовы платить программисту 1С-Битрикс.

- В строительстве до 120 тысяч рублей в месяц в марте 2021 года работодатели готовы платить архитектору паспорта фасада здания. У кандидата должно быть профильное образование и опыт работы от двух лет. Стилист-консультант интернет-магазина может рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей, при этом на этой вакансии сотрудники могут сами выбрать удобные часы работы, - цитирует исследование издание РИА Новости.

Веб-разработчик Wordpress, который работает в данной сфере не менее двух лет, сможет зарабатывать до 90 тысяч рублей. Сотрудник сможет выбрать, работать ли ему удаленно или в офисе.