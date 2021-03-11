Блинкен пообещал бороться с дезинформацией о вакцинах от коронавируса в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти намерены бороться с дезинформацией о вакцинах от коронавирусной инфекции, которая, по мнению Вашингтона, распространяется из других стран, в том числе из РФ. Об этом в четверг, 11 марта, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

- Распространение такой дезинформации в конечном счете контрпродуктивно для стран, вовлеченных в это, ведь они тоже не будут в полной безопасности, пока большая часть мира не будет вакцинирована. Мы намерены решительно противостоять этому, - отметил он.

Энтони Блинкен сообщил, что власти Штатов делают все, чтобы Госдепартамент был снабжен ресурсами и концентрировал внимание на противодействии дезинформации о вакцинах. По словам госсекретаря, у американского внешнеполитического ведомства есть для этого необходимые инструменты, однако ему нужна поддержка.

Накануне издание Wall Street Journal заявило, что спецслужбы России якобы развернули «кампанию по дезинформации» об иностранных вакцинах от коронавируса и их эффективности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данную публикацию американского издания чушью, подчеркнув, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин от коронавируса.