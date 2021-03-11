Роскачество подтвердило безопасность масок для лица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роскачества проверили маски для лица. Все исследованные образцы средств индивидуальной защиты соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат химических веществ, говорится в сообщении ведомства в четверг, 11 марта.

Эксперты проанализировали безопасность и эффективность основных типов лицевых масок, которые можно найти в розничной продаже: медицинские маски, лицевые маски и респираторы FFP2. В общей сложности в исследовании проверили 14 торговых марок: девять российских и пять китайских.

- Все маски не содержат формальдегида, ацетона, метанола и других химических веществ, не раздражают кожу. При ношении маски вы не будете вдыхать токсичные элементы, исследованные средства индивидуальной защиты полностью безопасны, - говорится в сообщении.

Роскачество отметило также, что не следует ориентироваться на материал маски при выборе. Исследования показали, что маски из полиуретанового материала имеют большую разницу по степени фильтрации бактерий и вирусов. Эффективность средства индивидуальной защиты в большей степени зависит от сборки, расположения слоев и плотности ткани, а не от самого материала, из которого маска сделана.

При этом в целом низкую эффективность показали тканевые маски, которые специалисты не рекомендуют к использованию.