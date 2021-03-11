США отказались продлевать разрешения на пребывание в стране дипломатам из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов не только затягивают выдачу виз новым дипломатам из России, но и отказываются продлевать разрешения на пребывание в стране действующим. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил российский генеральный консул в Хьюстоне Александр Захаров.

- Несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе из-за жесткой визовой политики коллег из Штатов. Для нас уже привычно ждать визы в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Дипломаты вынуждены возвращаться в РФ без замен, а это крайне негативно сказывается на возможности эффективно исполнять наши функции, - отметил он в интервью РИА Новости.

Александр Захаров объяснил, что отказ США продлевать разрешения на пребывание российским дипломатам на территории страны может обернуться тем, что однажды кто-либо из дипломатов уедет домой в Россию, а обратно в Америку въехать уже не сможет.

Дипломат добавил, что генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию по данному вопросу и продолжит конструктивные переговоры по визам.