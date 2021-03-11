Роскачество: медицинские маски не гарантируют полной защиты от вирусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роскачество проверило защитные лицевые маски на эффективность и безопасность. Специалисты выяснили, что ни одна из медицинских масок не гарантирует полной защиты от вирусов, говорится в сообщении ведомства в четверг, 11 марта.

Для определения уровня фильтрации масок эксперты провели научно-исследовательский эксперимент: два теста на микробную проницаемость масок и еще один на вирусную. Отмечается, что все средства индивидуальной защиты прошли испытания два раза (в сухом, влажном виде и после стирки).

- Четыре образца масок не пропускают бактерии, остальные образцы пропускают один или несколько типов микроорганизмов. Все маски пропускают вирусы и ни одна не гарантирует 100% защиты, - подчеркнули в Роскачестве.

Специалисты также выяснили, что некоторые многоразовые нетканевые маски не уступают одноразовым по своей эффективность. При этом отмечается, что ни одна маска не подходит для использования в «красных зонах» медицинских учреждений, однако может быть использована в быту с соблюдением всех остальных мер профилактики.

Напомним, ранее Роскачество сообщило также, что все исследованные маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат вредных химических веществ.