Поколения Y и Z рассказали о своих жертвах ради карьеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители поколений Y и Z описали жертвы, на которые они готовы пойти ради достижения карьерных успехов. Об этом в четверг, 11 марта, они сообщили в ходе опроса, проведенного сервисом Superjob.

К поколению Z относят людей 1997-2012 годов рождения, а к поколению Y — родившихся в 1981-1996 годах. В опросе приняли участие 500 представителей обоих поколений, а также 500 жителей России, сделавших карьеру руководителя.

- 28% респондентов, которые относятся к поколению Z сообщили, что ради карьеры они готовы отказаться от отдыха и развлечений. Еще четверть опрошенных готовы сократить свое общение с друзьями, - говорится в результатам опроса.

Примерно 24% опрошенных из поколения Z отметили, что могут отложить рождение ребенка и создание семьи ради работы.

При этом люди более старшего возраста – из поколения Y — готовы переехать в другой город ради карьеры. Так ответили 29% респондентов. А вот позже заводить детей готовы лишь 12% из них.

Объединяющим фактором для обеих возрастных групп стала готовность к переработкам. По 12-16 часов в сутки готовы трудиться 22% представителей поколения Z и 18% поколения Y. При этом жить в тяжелых бытовых условиях ради своей карьеры не согласны обе группы.