Минпромторг показал прототип электрического мотоцикла Aurus. Фото: кадр из видео

Институт «НАМИ» завершили разработку прототипа первого российского электрического мотоцикла в семействе Aurus. Прототип показала в четверг, 11 марта, пресс-служба Минпромторга на своей странице в социальной сети Instagram.

- Мотоцикл создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО РФ. Это транспортное средство не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса, – в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл, - отметил глава ведомства Денис Мантуров.

Разработанная платформа предполагает возможность создания нескольких моделей мотоциклов, которые можно использовать при работе российских ведомств, например, подразделений МЧС и МВД. Возможна также разработка моделей и для свободной продажи.

Динамика разгона мотоцикла Aurus до 100 километров в час составит 3,7 секунды. Транспортное средство будет выполнено в стиле, которые обеспечит полную эстетическую встраиваемость в линейку бренда AurusRussia.