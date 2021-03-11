Google планирует ввести налог для YouTube-блогеров за пределами США

YouTube начнёт брать налоги с доходов блогеров за пределами США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская корпорация Google, владеющая сервисом YouTube, планирует удерживать налог от рекламных доходов видеоблогеров за пределами США, сообщается в заявлении компании на сайте Google. В сообщении также отмечается, что удержание налога может начаться уже летом 2021 года.

- От компании Google требуется начать вычитать в США налоги с авторов за пределами страны уже в июне 2021 года, что может повлиять на ваши доходы. Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube, - сказано в обращении компании к YouTube-блогерам.

В заявлении также сказано, что при вычете налога будет учитываться только доход, полученный блогером от просмотра его роликов пользователями на территории США. При предоставлении необходимой информации, налоговая ставка для блогера составит от 0% до 30% на доходы от рекламы, просмотренной на территории США. Кроме того, обложение налогом будет зависеть от наличия у страны налогового соглашения с Вашингтоном.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России могут обязать зарубежные соцсети выплачивать налог на доход от российских блогеров. С таким предложением выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Проект закона планируется подготовить к середине 2021 года. Его создают в рамках мер поддержки российской индустрии информационных технологий.