Ночь на 11 марта 2021 в Москве стала самой холодной с 1972 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минувшая ночь с 10 на 11 марта на территории российской столицы побила температурный рекорд, установленный 11 марта 1972 года, когда столбики термометров опустились до 19,4 градуса по Цельсию. Об этом в четверг сообщает издание «Москва 24», ссылаясь на информацию с сайта Гидрометцентра.

Прошлой ночью температура в Москве достигла минус 20,2 градуса, побив температурный рекорд 49-летней давности.

Как сообщал сайт kp.ru, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сегодня днем в российской столице будет погода «миллион на миллион» - малооблачная и солнечная, без осадков. При этом температура будет на восемь-девять градусов ниже нормы для марта.

Напомним, что ночь с 9 на 10 марта 2021 года в Москве стала самой холодной с момента окончания Второй мировой войны: температура составила минус 20,7 градуса.