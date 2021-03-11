СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение Сергею Тихановскому Фото: REUTERS

Белорусский следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении местного блогера Сергея Тихановского и лидера незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николая Статкевича. Им уже предъявили окончательное обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики в четверг, 11 марта.

- Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николая Статкевича и приближенных к ним лиц, - говорится в сообщении.

Дело против супруга Светланы Тихановской возбудили по четырем статьям, среди которых организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии и организация действий, которые грубо нарушили общественный порядок. По версии СК Белоруссии, обвиняемые активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков после выборов в республике. Оппозиционеру грозит до 15 лет лишения свободы.